L’Uefa “alleggerisce” il Fair Play Finanziario e allunga il mercato

Il Tempo (F. Biafora) – La Uefa viene incontro ai club sulla questione del Fair Play Finanziario. Dopo l’incontro sul calendario di mercoledì, ieri il Comitato Esecutivo si è riunito ed ha approvato una serie di misure di emergenza per ridurre l’impatto del Coronavirus sulle finanze dei club. L’obiettivo della federazione di Ceferin è quello di “affrontare il problema attuale della carenza di entrate dovuta all’emergenza Covid-19 e non a una cattiva gestione finanziaria“.

I bilanci chiusi nel 2018 e nel 2019 dunque verranno valutati insieme (il deficit permesso è di 30 milioni): una buona notizia per i club italiani, a partire della Roma, che rientrerà agilmente nei parametri. Il monitoraggio successivo accorperà invece 2020 e 2021, con la deadline del 30 giugno dell’attuale stagione che dunque non avrà alcun valore: ci sarà un anno di tempo per sistemare la situazione dei bilanci. Quanto al calciomercato, il termine ultimo per la registrazione dei giocatori alla fase a gironi delle coppe 2020/21 è stato fissato al 6 ottobre 2020.