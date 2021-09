Udogie: “Peccato per il risultato. Per come si era messa abbiamo deciso di non concedere tanto alla Roma”

Destiny Udogie è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per commentare il ko contro la Roma. Gli uomini di Mourinho hanno superato i bianconeri 1-0 grazie alla rete di Abraham. Di seguito le parole del difensore italiano.



Sul ritorno in campo.

Ci tenevo tanto a rientrare in una partita così bella, contro la Roma. Ci tenevo a far bene. Peccato per il risultato, ma la strada è quella giusta.

Sul gol sfiorato.

Diciamo di sì. Ci tenevo a fare il primo gol in A in uno stadio così importante. Poi avremmo pareggiato, c’è stato tanto rammarico.

Giochi come un veterano, sempre avuta questa caratteristica?

Sì, cerco di sfruttare le occasioni. Provo ad esprimermi al meglio e spero vada sempre bene.

Ti sei trovato bene con Makengo. È anche grazie a lui che hai fatto questa prestazione?

Sì, con lui ci troviamo benissimo. Da quando sono arrivato ho costruito con lui un bel rapporto e anche in campo si vede

L’avevate preparata così o la Roma vi ha costretto a giocare così bassi?

Metà e metà, per come si era messa abbiamo deciso di non concedere tanto agli avversari e cercare di andare in ripartenza. Si è messa un po’ così, non l’abbiamo preparata in questo modo.