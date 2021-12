Udinese-Salernitana: i campani non si presenteranno, ma i friulani faranno il riscaldamento

Caos per la Salernitana, per questioni societarie e di campo. Alla già complicata situazione per la cessione della società, in casa granata si è aggiunto un altro fardello. Nel gruppo squadra dei campani sono state riscontrare positività nel gruppo squadra, che hanno spinto l’ASL di Salerno a non autorizzare la partenza per Udine.

La partita contro i friulani di Cioffi, quindi, non si disputerà. I bianconeri hanno infatti chiesto la vittoria a tavolino (3-0) e scenderanno comunque in campo per il riscaldamento. Lo stesso dicasi per il gruppo arbitrale.