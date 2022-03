Udinese-Roma: statistiche e precedenti dei giallorossi con i friuliani

Pagine Romaniste (A. Ferrantino) – Dopo il Vitesse l’Udinese. Per la Roma sarà la seconda trasferta in pochi giorni. Ieri è arrivata una sofferta vittoria, la sesta stagionale, ma quel che conta è vincere. Il trend dei giallorossi è positivo: la sconfitta di inizio gennaio contro la Juventus è stata l’ultima in Serie A. L’obiettivo stagionale resta il quarto posto e per continuare a sognare bisogna vincere anche domenica. I precedenti sorridono alla Roma che ha vinto 15 delle ultime 17 sfide contro i bianconeri in Serie A mantenendo addirittura per 10 volte la porta inviolata. L’ultima rete dei friulani contro la Roma risale al 2-7-2020 ed è di Ilija Nestorovski: 282 minuti di astinenza dal gol.

Gabriele Cioffi, dopo la vittoria con la Sampdoria, cerca la seconda vittoria consecutiva mentre i giallorossi sono imbattuti da sette gare in campionato. Dettaglio fondamentale è che la squadra di Mourinho è dall’agosto 2020 che non registra una striscia più lunga di gare senza sconfitte in Serie A. Insieme all’Atalanta, ultima vittima in campionato della Roma, i giallorossi sono la squadra ad aver segnato più gol nei minuti finali di recupero in questo campionato.

Tra i possibili protagonisti del match troviamo il terzino bianconero, Iyenoma Udogie, andato in rete nelle ultime due partite di campionato. Ed anche Roberto Pereyra, fantasista e attualmente in buona forma come testimoniano i suoi assist vincenti nelle ultime due di campionato. Per la Roma c’è Tammy Abraham, capocannoniere della squadra che in campionato ha segnato 13 gol. Altri possibili protagonisti del match potrebbero essere Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

Negli ultimi 5 scontri diretti, a comparire sul tabellino delle marcature sono stati il 30-10-2019 Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov. Il 2-7-2020 Kevin Lasagna e Ilija Nestorovski. Il 3-10-2020 Pedro, il giorno di San Valentino del 2021 sempre Pedro e doppietta di Veretout e per chiudere, la gara d’andata della stagione in corso dove ha segnato Tammy Abraham.