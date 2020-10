Nella vittoria della Roma ai danni dell’Udinese per 0-1 c’è un giocatore si è fatto notare più degli altri. Roger Ibanez è stato determinante per la difesa giallorossa ed ha offerto una prestazione impeccabile dimostrando grande personalità e grande senso della posizione. Le statistiche lo dimostrano: come riporta OptaPaolo, Ibanez è stato primo per palloni recuperati (8) , intercetti (6), Contrasti (4) e palloni giocati (98). Difensodominante sotto ogni punto di vista.