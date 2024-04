La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 32ª giornata di campionato. La Roma sarà impegnata in trasferta contro l’Udinese. La direzione della gara è stata affidata a Pairetto, assistenti Rossi C. E Lautado. Come IV uomo ci sarà Rapuano. Al VAR Aureliano mentre all’AVAR Di Paolo. Nei 13 precedenti in campionato la squadra giallorossa ha ottenuto sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.