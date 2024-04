“Lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia“, questo il bollettino degli esami a cui si è sottoposto il terzino uruguaiano del Napoli, Olivera. Dopo l’infortunio rimediato nella trasferta con il Monza, la presenza del difensore, per la sfida con la Roma del prossimo 28 aprile, è in dubbio. Circa tre settimane i tempi di recupero necessari, come riportato da La Gazzetta dello Sport.