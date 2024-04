L’ex giallorosso Simone Perrotta, a margine della presentazione degli Europei di calcio del 2024 presso l’ambasciata della Repubblica Federale Tedesca a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul gesto di Mancini nel derby:

“Mancini sicuramente ha sbagliato, ma sono situazioni non facili da gestire, essere razionale in quei momenti non è semplice e non voglio condannare com’è stato fatto. Vanno vissute certe emozioni”.

Sul lavoro di De Rossi con la Roma ha aggiunto: “Nessuno si aspettava un impatto così, ma che lui fosse una persona con capacità di allenare si vedeva già quando era un giocatore. Non dico che mi ha sorpreso, ma sono felice. Che incidesse sulla testa dei giocatori non c’erano dubbi, ma che lo facesse anche sotto il profilo tattico non era scontato e ci sta riuscendo”.

Perrotta ha poi detto la sua anche sulla Nazionale: “Spalletti è l’uomo giusto per proseguire sulla scia dei risultati del ct Mancini, è un altro grande condottiero. Anche negli Stati Uniti si è vista una bella nazionale e sono fiducioso per un Europeo fatto bene”.