Udinese-Roma 0-1. La prima vittoria dell’era Friedkin porta la firma di Pedro

Pagine Romaniste – Terza giornata di campionato ed è già quasi tempo di verdetti. La Roma di Fonseca ottiene la prima vittoria stagionale dopo il pareggio all’esordio (tramutato in sconfitta a tavolino per il caso Diawara) contro il Verona e quello dell’Olimpico contro la Juventus della seconda giornata. Una vittoria, che è anche la prima dell’era Friedkin, fondamentale per rilanciare le ambizioni dei giallorossi anche in ottica quarto posto. I giallorossi hanno battuto l’Udinese grazie alla rete di Pedro al 55′.

TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (86′ Coulibaly), De Maio, Samir; Ter Avest (62′ Molina), De Paul, Arslan (62′ Forestieri), Pereyra (86′ Nestorovski), Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disposizione: Nicolas, Gasparini, Prodl, Zeegelaar, Ballarini, Battistella, Micin, Palumbo.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Larsen, Walace.

Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini (83′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Pedro (83′ Kluivert), Mkhitaryan (71′ Perez); Dzeko (90’+3 Villar).

A disposizione: Pau Lopez, Olsen, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Villar, Kluivert, Antonucci.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Karsdorp, Pastore, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Rosario Abisso.

Assistenti: Vecchi e Scatragli.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Maresca.

AVAR: Del Giovane.

Ammoniti: Okaka (U).

Espulsi: –

Marcatori: 55′ Pedro (R).

PRE-PARTITA

Ore 19.25 – La Roma è arrivata alla Dacia Arena.

Ore 19.23 – L’11 della Roma.