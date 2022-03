Udinese, ripresa degli allenamenti in vista della Roma

L’Udinese torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Cioffi. La squadra friulana ha ripreso i lavori al centro sportivo Bruseschi in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 13 marzo alle ore 18:00. Torna in gruppo capitan Bram Nuytinck, che ha svolto tutto il programma odierno con i compagni. La seduta è stata caratterizzata da esercitazioni tecniche e sul possesso oltre ad una parte di lavoro a secco.

Domani sono in programma altri due allenamenti.