Udinese, problema fisico per Pereyra: a rischio per la Roma

L’Udinese festeggia per la vittoria sul Verona, ma la situazione legata a Pereyra preoccupa notevolmente mister Gotti in vista della gara contro la Roma di domenica alle 12:30. Il centrocampista bianconero è stato costretto a uscire nel corso nel primo tempo a causa di un problema muscolare. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti i test del caso per verificare se l’ex Juventus potrà prendere parte alla gara contro gli uomini di Fonseca.

Per il match dell’Olimpico, saranno assenti anche Pussetto, Jajalo, e Forestieri. Tornerà invece la vera stella della squadra, Rodrigo De Paul, che oggi ha assistito i compagni da lontano.