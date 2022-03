Udinese, Makengo: “Gara splendida contro la Roma. L’episodio finale fa male”

Jean-Victor Makengo è tornato a parlare della partita contro la Roma, pareggiata all’ultimo istante per il rigore trasformato da Pellegrini. Queste le sue parole a Udinese Tv: “La gara contro la Roma è stata una splendida partita dal punto di vista della prestazione, dell’atteggiamento e della voglia. L’episodio finale fa male ma adesso ci stiamo concentrando sulla prossima gara, vogliamo andare a prendere punti anche a Napoli. Il tiro che ho fatto per me era dentro però ha toccato la traversa e la testa del portiere. Dobbiamo continuare a fare bene”.