Di nuovo in campo l’Italia Under 21 che affronta allo stadio di Monza la Svezia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2023. Tra gli undici titolari scelti dal ct Paolo Nicolato non figura il giallorosso Riccardo Calafiori, che si accomoda in panchina. Il terzino della Roma aveva iniziato dal 1′ la scorsa partita contro la Bosnia, vinta poi dagli azzurrini per 2-1.