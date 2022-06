U19 Femminile: terzo scudetto Roma

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Primavera della Roma Femminile si conferma campione d’Italia per il terzo anno di fila. Terza medaglia d’argento invece per la Juventus che si è dovuta inchinare davanti alle baby giallorosse di Melillo. Il primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa vantaggio di Bergersen. La Roma rimane in dieci e nel finale, al minuto 35, arriva il raddoppio che chiude i giochi firmato da Pacioni. Il tecnico Melillo ha vinto e lascia la Roma dopo quattro anni per andare ad allenare la Ternana in B.