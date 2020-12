Tutti negativi i tamponi della Roma alla ripresa

La Roma torna ad allenarsi in vista della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Arrivano buone notizie da Trigoria: secondo quanto riportato da l’Ansa i giallorossi si sono sottoposti al primo giro di tamponi di routine che hanno dato esito negativo per tutti i calciatori.

La preoccupazione c’era data visto il rientro di alcuni giocatori come Villar e Dzeko nelle rispettive nazioni per festività. In ogni caso la squadra sta svolgendo, nel suo primo giorno di allenamento, in via precauzionale, lavoro distanziato sul campo in attesa del secondo giro di tamponi.