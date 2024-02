Leggo (F. Balzani) – La storia si ripete, e stavolta è intervenuta anche la Polizia. Così come un anno fa, il Torino spia la Roma che ospiterà i granata all’Olimpico stasera. Alla vigilia della sfida, Daniele De Rossi ha guidato come di consueto la seduta di rifinitura a Trigoria intorno alle 16 di ieri. Ma non tutto è filato liscio: la Polizia di Spinaceto, che pattuglia quotidianamente il “Fulvio Bernardini”, ha infatti beccato in flagrante l’osservatore granata Michele Orecchio, nascosto e incappucciato tra gli alberi adiacenti al centro sportivo giallorosso per curiosare e carpire informazioni durante l’allenamento del tecnico romanista.

Il collaboratore granata, inoltre, era provvisto di dispositivi di alta tecnologia utili per riferire a Juric i lavori sul campo di Dybala e compagni. La Polizia ha identificato Orecchio, ha avvisato la Roma e lo ha poi allontanato tra l’imbarazzo generale. Anche quello di De Rossi che poche ore prima aveva elogiato proprio Juric in conferenza stampa. Già un anno fa lo stesso Orecchio era stato beccato da Nuno Santos, il vice di Mourinho. Lo Special One aveva preso a male parole il 38enne e aveva rinunciato ad effettuare test tattici durante la rifinitura. Due volte inviato per spiare e due volte scoperto. Brutta figura davvero.