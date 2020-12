Nella sconfitta (3-1) di oggi della Roma contro il Cska Sofia, è arrivata la seconda presenza europea per Filippo Tripi. Il classe 2002, che ha debuttato nella trasferta di Cluj, è subentrato a Bruno Peres. Per festeggiare l’importante traguardo, Tripi ha pubblicato un post su Instagram: “Sempre fiero di portare i colori dell’Impero“. Il testo del messaggio è un riferimento ad uno striscione della Curva Sud apparso nella gara contro il Cska Mosca del 2014, vinta dai giallorossi per 5-1.