Trigoria torna a popolarsi. E Fonseca cerca soluzioni

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Il primo giorno di scuola a Trigoria è stato rovinato dal brutto infortunio a Nicolò Zaniolo. Fonseca non vedeva l’ora di tornare a lavorare a ranghi quasi completi ed aspettava con ansia la giornata di oggi. Il k.o del centrocampista non ci voleva, la sua assenza si andrà ad aggiungere a quella di chi è ancora out causa Covid (Kluivert, Bruno Peres e Carles Perez) o perché ancora infortunato (Pastore), ma il lavoro riprenderà in ogni caso. Ci sarà la possibilità di iniziare davvero a lavorare in vista della prima di campionato, in casa del Verona. Tanto che già domani a Frosinone, nel secondo test pre-stagionale, Fonseca potrà iniziare a preparare un abbozzo della formazione che poi andrà in campo in casa degli scaligeri il prossimo 19 settembre.