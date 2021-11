Trigoria si svuota: 13 con le nazionali. Dal Ghana prima chiamata per Felix

Corriere dello Sport (G. Marota) – Tredici romanisti in Nazionale, più 5 giovani che portano a 18 il numero di giallorossi impegnati durante la sosta. Storie, destini e ambizioni si intrecciano in una settimana decisiva (quasi per tutti) in vista del Mondiale del prossimo anno.

Prima curiosità: in quattro – Mancini, Cristante, Pellegrini e Zaniolo – giocheranno letteralmente in casa una delle due gare dell’Italia, affrontando la Svizzera all’Olimpico (venerdì sera) nel match da dentro o fuori per Qatar 2022.

Darboe, invece, dopo esser stato escluso dai convocati a Venezia, sarà protagonista col suo Gambia dall’altra parte del mondo in un’amichevole inedita con la Nuova Zelanda (24 ore di volo e 18.508 km di viaggio). Sempre venerdì, ci sarà un “fuoco giallorosso incrociato” a Wembley: il difensore Kumbulla si troverà probabilmente a marcare il centravanti Abraham in Inghilterra–Albania.

Nella precedente sosta, a ottobre, erano partiti in 13. Il quattordicesimo, Zalewski, fu esentato dalla convocazione in seguito alla scomparsa del padre. Il ct Sousa ha richiamato il pupillo di Boniek: la Polonia affronterà Andorra e Ungheria.

Stesso destino per Veretout: dopo due chiamate consecutive – e la vittoria della Nations League – Deschamps ha deciso di lasciarlo a Roma, preferendogli a centrocampo Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouameni e la novità Guendouzi del Marsiglia.

Nemmeno l’americano Reynolds è stato convocato. Restano nella Capitale anche i due terzini sinistri: a causa della lesione all’adduttore l’uruguaiano Vina eviterà il solito giro del mondo, mentre Calafiori è stato convocato e poi sconvocato dall’Under 21 azzurra per il risentimento alla coscia.

Prima chiamata con il Ghana per Felix Fena-Gyan: l’attaccante classe 2003 affronterà l’Etiopia giovedì e il Sudafrica domenica. Viaggio africano anche per Diawara, che rivedrà Trigoria più tardi di tutti dovendo giocare venerdì 12 contro la Guinea Bissau e martedì 16 in Marocco. Rui Patricio e Mkhitaryan, invece, saranno di ritorno alla base già lunedì 15.