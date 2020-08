Trigoria, tamponi negativi. Alle 18 test in palestra, poi il primo allenamento sul campo

Arriva finalmente il via libera, la stagione 2020/21 della Roma, la prima targata Friedkin, può partire. Il secondo ciclo di tamponi, al quale sono stati sottoposti tutti i giocatori della rosa questa mattina (fatta eccezione per i quattro membri già risultati positivi), ha dato solo esiti negativi. Grazie a questo risultato, alle 18 Paulo Fonseca potrà ritrovare la sua squadra, per il primo allenamento stagionale. Test fisici in palestra per gli atleti, prima di passare al lavoro sul campo intorno alle 19.