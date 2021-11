Archiviata la sconfitta contro il Venezia, i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria martedì alle ore 10.30. Un giorno di riposo, quindi, prima di tornare in campo per i calciatori che non prenderanno parte al ritiro con le rispettive nazionali. Prossima partita in programma il 21 novembre, in casa del Genoa.