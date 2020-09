Nulla di grave per Rick Karsdorp, che al 72′ di Hellas Verona-Roma ha chiesto il cambio, lasciando il posto a Davide Santon. Per il terzino olandese sono soltanto crampi. La squadra di Paulo Fonseca si ritroverà a Trigoria lunedì mattina, alle ore 10:00, per cominciare a lavorare in vista di Roma-Juventus, di domenica sera.