Trigoria, ripresa domani alle ore 12

Dopo la goleada al Crotone, la Roma trova un’altra sconfitta in casa dell’Inter campione d’Italia. Una buona prestazione nel secondo tempo quella dei giallorossi, che però non è bastata. In nottata la squadra di Fonseca tornerà nella capitale e domani sarà già tempo di tornare al lavoro. Nel mirino c’è il derby contro la Lazio, vittoriosa stasera col Parma al 95′, in programma sabato sera. La ripresa degli allenamenti è fissata infatti per domani alle 12 al centro sportivo di Trigoria. Da valutare le condizioni dei tanti infortunati che stanno affollando l’infermeria della Roma.