Trigoria, rifinitura in vista del Bodo/Glimt: out Pellegrini

Dopo l’umiliazione subita in Norvegia, la Roma incrocia nuovamente il Bodo/Glimt. Domani alle 21 la formazione scandinava è attesa all’Olimpico per la gara di ritorno. Sotto gli ordini di José Mourinho – multato per 10.000 in seguito alle dichiarazioni post Milan – i giallorossi sono scesi in campo per la consueta rifinitura.

Oltre a Smalling – che dovrebbe rientrare per fine novembre – e Spinazzola – se ne parlerà a gennaio – lo Special One dovrà fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso non sarà disponibile per via di un’infiammazione al ginocchio, avvertita già domenica. Il centrocampista – capocannoniere della rosa – sta svolgendo un lavoro individuale, volto proprio a gestire l’infiammazione da sovraccarico al ginocchio.