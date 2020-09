Trigoria, Pedro si è allenato in parte con il gruppo. Lo spagnolo è in linea con i tempi di recupero – FOTO

Buone notizie da Trigoria, Pedro è tornato a correre sul campo. Come da programma, nella seduta di questa mattina il calciatore spagnolo si è unito alla squadra per svolgere la prima parte dell’allenamento con il resto del gruppo. Nei prossimi giorni continuerà ad alternare terapie e sedute individuali ad esercitazioni tattiche in gruppo, per il momento senza contatto. L’attaccante è in linea con i tempi di recupero previsti in seguito all’operazione alla spalla alla quale si è sottoposto un mese fa.