Trigoria, out Pellegrini ed El Shaarawy. Presente anche Tiago Pinto

Prosegue il lavoro a Trigoria in vista della partita di Conference League in programma giovedì. La Roma si è allenata questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la gara contro i bulgari del CSKA Sofia, valevole per la sesta ed ultima giornata del girone.

Esercizi di rapidità hanno preceduto il lavoro con il pallone. La seduta, guidata da Josè Mourinho, si è tenuta sotto lo sguardo del General Manager Tiago Pinto, presente in campo per motivare ulteriormente la squadra. Out gli infortunati Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Felix Afena-Gyan.