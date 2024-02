Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti: torna N’Dicka. Ancora in gruppo Smalling e Renato Sanches – FOTO

Dopo le fatiche europee la Roma si è ritrovata a Trigoria stamane per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Frosinone. La notizia è il ritorno con i compagni di N’Dicka dopo il successo il Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato e chi no contro il Feyenoord. I primi infatti hanno svolto lo scarico in palestra. Si confermano sulla buona strada per il rientro sia Smalling che Renato Sanches, che anche oggi si sono allenati regolarmente con il resto della squadra.