José Mourinho inizia a prendere sempre più confidenza con il mondo Roma. Arrivato venerdì nella Capitale, il tecnico giallorosso sta osservando i cinque giorni di quarantena obbligatori che scadranno domani. In questo lasso di tempo, lo Special One ne sta approfittando per esplorare Trigoria. A testimonianza di tutto questo il video pubblicato dallo stesso Mou in cui gira il centro sportivo in sella ad una vespa, come la raffigurazione del celebre murale.