Dopo la settimana di lavoro, Mourinho concede tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti a Trigoria è infatti fissata per lunedì pomeriggio, in vista della gara con il Genoa di Shevchenko in programma domenica 21 novembre alle 20:45. Tuttavia, gli infortunati Spinazzola, Vina, Zaniolo, Smalling, Calafiori e Pellegrini oggi hanno lavorato all’interno del centro sportivo per recuperare la condizione.