La Roma tornerà ad allenarsi ad allenarsi lunedì dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari. I giallorossi sono stati convocati da Fonseca per le ore 10 del 14 settembre presso il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria in vista della prima giornata di campionato contro il Verona, in programma per sabato 19 settembre.