Trigoria, lavoro con il pallone per il gruppo senza i nazionali

Si torna al lavoro a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho a seguito della sconfitta contro il Venezia. La Roma è tornata ad allanersi in mattinata per preparare la partita con il Genoa al rientro del neo allenatore Shevchenko, in programma domenica 21 novembre alle ore 20:45. Il gruppo, ovviamente privo dei ragazzi in nazionale, ha svolto un lavoro prettamente con il pallone. Cristian Volpato è stato aggregato alla prima squadra per l’allenamento.

Al rientro bisognerà capire le condizioni di Zaniolo e Pellegrini, tornati anzitempo dal ritiro di Covericano. Per Pellegrini si tratta di una tendinopatia al ginocchio e con una settimana di terapie dovrebbe farcela per la trasferta. Lo stesso Zaniolo, che ha un problema al polplaccio, ma non ci sono lesioni e dopo la sosta dovrebbe tornare.