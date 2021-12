La Roma torna subito a lavoro dopo il successo per 4-1 sul campo dell’Atalanta. I giallorossi mercoledì 22 affronteranno la Sampdoria all’Olimpico, alle ore 18:30, per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A e oggi sono tornati ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida contro i blucerchiati. Lavoro di scarico e palestra per chi è stato impegnato ieri sul campo a Bergamo, regolare seduta di allenamento per tutti gli altri.