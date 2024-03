La Roma si è ritrovata a Trigoria in mattinata, per iniziare a preparare la gara di giovedì contro il Brighton allo stadio Olimpico. Consuetò lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Monza ieri, mentre lavoro sul campo per il resto della squadra. Assenti Karsdorp e Kristensen, con l’olandese che punta a rientrare per l’Europa League.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA