Nello scontro salvezza del lunch match del 27esimo turno di Serie A, il Verona batte in casa di misura il Sassuolo di Ballardini, che perde per infortunio Berardi ad inizio ripresa, probabile rottura del tendine d’Achille. Decisiva la rete di Swiderski al 79’. I gialloblù salgono al quartultimo posto, a quota 23, mentre i neroverdi restano impantanati in zona retrocessione a 20 punti.