Trigoria, la Roma in campo per la rifinitura in vista del Frosinone – FOTO

La Roma è tornata in campo quest’oggi per l’ultimo allenamento prima di tornare protagonista in campionato nella trasferta di Frosinone. Dopo le fatiche europee, De Rossi ha diramato la lista dei convocati in cui manca il solo Evan N’Dicka, tornato soltanto ieri dalla Costa d’Avorio. Tanti sorrisi durante l’allenamento e i festeggiamenti per il compleanno di Celik. I giallorossi dovranno adesso dimostrare che la cura De Rossi stia funzionando al 100%, trovando la tanto agognata continuità in trasferta, vero tallone d’Achille di questa stagione.