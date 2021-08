Dopo la bellissima vittoria nel ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor terminata 3-0, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi torneranno al Centro Fulvio Bernardini per la ripresa che si svolgerà domani alle ore 11. Domenica è in programma la sfida contro la Salernitana, gara valida per il secondo turno di campionato. La squadra di Mourinho vorrà proseguire la striscia vincente iniziata con la Fiorentina.