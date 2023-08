Mentre la squadra guidata da José Mourinho era in Portogallo per il ritiro, a Trigoria è continuata la riabilitazione degli infortunati. Tammy Abraham e Marash Kumbulla proseguono con il loro lavoro individuale. Il difensore albanese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto mentre svolge allenamenti per riprendersi al meglio dall’infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro: “Mollare mai”.