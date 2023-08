Il ritiro in Portogallo della Roma della José Mourinho si è concluso con la vittoria per 4-2 contro la Farense. Nicola Zalewski, sul proprio account Instagram ha condiviso un post con delle foto che riassumono il ritiro dei giallorossi. L’esterno polacco suona anche la carica per l’inizio di stagione: “Portogallo è sempre un piacere. Ora conto alla rovescia per il 20 agosto”.