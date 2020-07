Trigoria, Ibanez torna in gruppo. Recuperati Under e Santon, ancora lavoro individuale per Mirante

Dopo la vittoria contro la Fiorentina di ieri sera, la quinta nelle ultime sei giornate, la Roma è tornata oggi al lavoro al Centro Tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria. Gli uomini di Fonseca, impegnati in un allenamento defaticante, hanno iniziato a preparare la prossima sfida, in programma mercoledì sera contro il Torino. Stando a quanto riportato dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, su Twitter, Roger Ibanez è tornato a lavorare con il gruppo, così come Cengiz Under e Davide Santon. Ancora allenamento individuale, invece, per Antonio Mirante. Di seguito, il tweet originale: