La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per la seduta di allenamento in vista della sfida contro il Genoa di domenica 21 novembre. Tornano ad allenarsi con la squadra Abraham, Mkhitaryan e Mancini, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Rientra in gruppo Nicolò Zaniolo, mentre svolgono ancora lavoro individuale Pellegrini, Smalling, Vina, Spinazzola e Calafiori. Lavoro in palestra per il rinforzo muscolare, seguito da esercizi di rapidità sul campo per i giallorossi.