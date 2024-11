Trigoria, Dybala e Saelemaekers parzialmente in gruppo – VIDEO

Dybala o non Dybala? È il quesito che in questi giorni attanaglia Claudio Ranieri. Per la trasferta di domenica della Roma a Napoli (ore 18) il tecnico è intenzionato a schierare Paulo titolare. O meglio, sarebbe. La Joya infatti sin qui non ha svolto neppure un allenamento in gruppo. Alla seduta di oggi, però

Tornare dal Maradona con dei punti in tasca sarebbe un’iniezione di fiducia non da poco per i giallorossi di Ranieri. Il tecnico sta studiando la strategia da adottare contro gli azzurri di Conte, che al rientro dalla sosta per le nazionali intendono consolidare il primo posto.

La novità romanista sembra poter essere il ritorno alla difesa a 4. Sir Claudio sta plasmando la squadra per i meccanismi del 4-3-3, con El Shaarawy e Soulé pronti ad agire come esterni vicino a Dovbyk. Il centravanti ucraino, tra stanchezza ed un fastidio al ginocchio, non è al meglio della condizione ma a Napoli sarà titolare in attacco. La ripartenza richiede uno sforzo in più da parte di tutti.

Questa mattina i giallorossi sono scesi sul campo del Fulvio Bernardini, per la seduta di allenamento. Grande notizia per Claudio Ranieri, il quale ha ritrovato Paulo Dybala: l’attaccante argentino ha lavorato parzialmente con il resto del gruppo, così come Alexis Saelemaekers.

