Trigoria, consueta divisione in gruppi post partita. Individuale per Pellegrini e Vina

Archiviata la gara contro il Bodo/Glimt in Conference League, la Roma torna subito a lavororare al cospetto di Mourinho a Trigoria. L’appuntamento in campionato è quello con il Venezia in programma domenica alle ore 12:30. I giallorossi hanno svolto l’allenamento nella consueta divisione in gruppi post partita. Arrivano cattive notizie su Pellegrini: il centrocampista ha svolto ancora lavoro individuale e rimane in dubbio per la partita con i veneti. Individuale anche per Vina, Spinazzola e Smalling.