La Roma è tornata in campo questa mattina, a tre giorni dalla sfida di Torino contro la Juventus, arrivano ancora buone notizie da Paulo Dybala. La Joya, infatti, ha lavorato con il gruppo e dunque punta ad esserci in vista della sfida contro la sua ex squadra. Mourinho con, l’isperata, coppia ritrovata in attacco sogna di fare un nuovo scherzo al suo amico Max.