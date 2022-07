Trigoria, allenamento nel pomeriggio: svolto lavoro atletico

Tra una presentazione ed un’altra, dalla conferenza stampa a quella di stasera alla maison Fendi, di Paulo Dybala, la Roma continua il lavoro sul campo. Nella seduta odierna svolta nel pomeriggio per evitare il più possibile le calde temperature, la squadra ha svolto un lavoro sulla parte atletica.

Domani gli uomini di Mourinho sfideranno alle 17:30 l’Ascoli. Considerato come una partitella di allenamento, la gara non sarà trasmessa in diretta. Alla fine della partita sarà la Roma a pubblicare un video contenente gli highlights. Lo Special One potrebbe far debuttare Dybala in maglia giallorossa aspettando l’impegno di sabato contro il Tottenham di Conte in Israele.