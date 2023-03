Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma il 2 aprile alle ore 18:00. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati sul campo di Trigoria per svolgere il consueto allenamento. Si rivedono Dybala e Wijnaldum, rientrati alla base dopo gli impegni con Argentina e Olanda. Per la Joya soltanto lavoro in palestra. Gini ha svolto la seduta insieme ai compagni.

