Trigoria, allenamento individuale per i giallorossi. Presenti anche Diawara e Calafiori

La Roma torna ad allenarsi, ma lo fa in maniera individuale. Dopo i casi di positività di Dzeko, Pellegrini, Fazio, Santon, Kumbulla e Boer, i giallorossi sono tornati ad allenarsi sul campo, ma secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, per precauzione svolgeranno lavoro individuale. Presenti Calafiori e Diawara, risultati negativi agli ultimi tamponi effettuati.

Per precauzione oggi l'#ASRoma ha fatto allenare i giocatori individualmente sul campo. Presente con i compagni anche #Diawara, negativo al tampone così come #Calafiori. Solo un risentimento per #Spinazzola, la risonanza non ha evidenziato lesioni all’adduttore destro pic.twitter.com/uxPWnpkIAT

— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 10, 2020