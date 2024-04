La Roma riprende ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, per preparare il derby in programma sabato alle 18:00. Regolamentante in campo Paulo Dybala, ma la buona notizia per De Rossi è il rientro in gruppo di Leonardo Spinazzola. Ancora fermo Kristensen.

