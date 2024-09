La Roma continua a lavorare a Trigoria, anche se a gruppo ridotto, in vista della sfida con il Genoa in programma domenica 15 settembre. De Rossi ha potuto contare su Hummels e Hermoso, che hanno lavorato in gruppo, mentre sono assenti tutti i Nazionali e Le Fèe.

