Mattinata di lavoro al Fulvio Bernardini per i giocatori che non sono sono stati chiamati a rispondere alle proprie nazionali. Dybala si è allenato individualmente ma in campo, e insieme al preparatore atletico ha svolto alcuni lavori col pallone: un ottimo segnale in vista della trasferta con il Lecce.

Buone notizie arrivano da Abraham, che anche oggi si è allenato in gruppo e vede l’esordio post infortunio sempre più vicino. Mister De Rossi ha concesso tre giorni di riposo, i giallorossi torneranno quindi ad allenarsi a Trigoria mercoledì mattina.

