Trigoria, allenamento annullato per la positività di Peres. Domattina secondo giro di tamponi

Oggi non sarà il primo giorno di allenamento per la Roma. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport la seduta a Trigoria è stata annullata per la positività al Coronavirus di Bruno Peres. Domattina, per i giocatori, ci sarà un secondo giro di tamponi e in base all’esito, già in giornata, si saprà se i ragazzi guidati da Paulo Fonseca scenderanno in campo o meno nel pomeriggio.

